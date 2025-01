Un arquitecto sevillano que pidió la ayuda al alquiler para jóvenes hace tres años: "No me ha llegado nada, la semana pasada me dijeron que me la aprobaban definitivamente"

Samuel es un joven arquitecto que vive en Sevilla de alquiler. En 2022 solicitó a la Junta de Andalucía la 'ayuda del alquiler para jóvenes' y todavía no se la han concedido.

Tal como cuenta en laSexta Xplica, en el debate sobre vivienda, "la solicité en 2022 y no me ha llegado nada. La última noticia que tengo sobre esto es que la semana pasada me dijeron que finalmente, me la aprobaban (la ayuda)".

Según explica este joven que vive solo en Sevilla y ha tenido la "suerte" de haber encontrar un "pisito pequeño, de unos 30 metros cuadrados" por el que paga unos 450 euros, "Andalucía fue de las últimas comunidades en salir esta ayuda porque, tal como decían, era porque iba a salir una aplicación que iba a acelerar este proceso, pero han pasado tres años y la mayoría de mis compañeros todavía no ha visto ese dinero". En el vídeo, podemos ver al completo el testimonio de Samuel.