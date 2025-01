Un arquitecto, sobre el problema de la vivienda: "Con tantos cambios la gente ya no cree en las normas"

El tema de la vivienda ha sido el pilar central del debate de laSexta Xplica. Jon Goitia, arquitecto, ha reconocido que una vez ha escuchado las medidas para solucionar el problema que supone el asunto no le suenan del todo bien. Como ejemplo, pone el suelo.

"No me suenan bien. El suelo, por ejemplo, se habla mucho de él. El otro día debatí con Fernando, del sindicato de inquilinos, que decía que el problema era hoy, y el suelo es una solución a medio plazo. Es más fácil flexibilizar su uso, hay muchas oficinas cerradas por culpa del teletrabajo", ha contado.

E insiste en esa idea: "Hay muchos usos que están agotados, y hay necesidad de vivienda. Flexibilizar es mejor que ponerse con el suelo porque sé de gente que tiene el problema hoy".

Luego, ha analizado el asunto del IRPF: "Tengo muchos compañeros que se dedican a alquiler residencial. Dicen que los precios de las tablas de la ley de vivienda solo merecen la pena para pisos en mal estado en malas zonas. En cuanto tengas un piso en una buena zona en el que has trabajado ya no te compensa. Como ya ha habido tantos cambios normativos, la gente no cree en las normas".