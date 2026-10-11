El aplaudido discurso de la portavoz de la PAH de Mallorca: "¿Por qué no hacéis vivienda para la gente que lo necesita en vez de para los super ricos?"

En el programa, Ángela Pons ha hablado de la situación en la isla, donde afirma que "PP y Vox están regalando suelo a las constructoras": "Pisos de precio limitado ahora están en 320.000 euros".

Ángela Pons, portavoz de la PAH de Mallorca, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación de la vivienda. En su discurso, aplaudido por los presentes en el plató, ha lanzado una cuestión a los constructores.

"A la gente que construye, que tenéis mucho dinero, ¿por qué no os ponéis en la mesa y hacéis vivienda para la gente que lo necesita y no para los super ricos?", ha preguntado.

En sus palabras, ha hablado del derecho de los propietarios a la devolución de la deuda del inquilino: "Cuando se lo comentamos, hay un 70% que no tiene ni idea de este recurso".

"Tenemos que hacer un lugar donde el propietario y el inquilino se sientan protegidos, pero con su forma de pensar jamás lo vamos a hacer porque solo ven una parte y han de verse las dos", ha expuesto.

Y ha hablado de la situación en Mallorca: "PP y Vox están regalando nuestro suelo público que hemos pagado nosotros y pisos de precio limitado ahora se están valorando entre 320.000 euros. El de alquiler, que salió a 600 euros, ahora son 1.200".

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