Leticia Vázquez, joven trabajadora precaria, criticó en laSexta Xplica que "la gente de los centros de las ciudades se ve expulsada porque vienen ricos y turistas a ocupar esos lugares donde la población tradicionalmente vivía". "Eso está pasando en barrios como Chamberí, pero también en Lavapiés y en ciudades de toda España, en las que la gente no se puede permitir vivir", señaló.

En este sentido, Vázquez dijo que el problema de la vivienda "es muy grave, como también lo es la salud mental, la falta de inserción laboral y la parcialidad de los jóvenes, que no pueden acceder a una jornada completa porque no se les deja". "Y luego que se nos diga que trabajemos más o que no estudiamos lo suficiente, cuando estamos sobrecualificados y, aún así, el mercado no nos absorbe", lamentó.

Ante esta situación, la joven dijo que "al final hay una pérdida de cerebros que se van fuera, pero también de dinero": "Porque el Estado está invirtiendo en nuestra educación, y al final nos estamos yendo y los impuestos no los pagamos aquí", concluyó, unas palabras que provocaron los aplausos en el plató de laSexta Xplica.