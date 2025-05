Antonio Valdivia: "Hay una obsesión de la derecha de vincular Air Europa con la mujer del presidente"

Esta semana, el diario 'El Mundo' ha revelado una conversación en 2020 en la que Pedro Sánchez instó a José Luis Ábalos a "darle una vuelta" al rescate de Air Europa.

Unos mensajes que, para Antonio Valdivia, no suponen ningún delito reafirmando las decisiones de varios tribunales: "Los mensajes que hemos leído de Air Europa, yo no he leído ningún delito. Al revés, el rescate de Air Europa se hizo con un préstamo que no hemos pagado los españoles y no ha habido ningún problema en los tribunales que lo han ido archivando".

"¿Cuál es el problema? Que hay una obsesión por parte de la derecha que quiere vincular Air Europa con la mujer del presidente del Gobierno", ha aseverado el corresponsal político.

Ante el revuelo causado por su argumentación en el plató de laSexta Xplica, Valdivia recuerda que durante la sesión de control de este miércoles se asoció por parte de la derecha el rescate de la compañía con los mensajes filtrados. "¿Escuchaste la sesión de control vinculando en todo momento como si el rescate de Air Europa fuera el mensaje que hay entre Sánchez y Ábalos?", pregunta Valdivia a Valentina Márquez.