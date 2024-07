Antonio Maestre habló en laSexta Xplica sobre la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos, y afirmó al respecto que "la extrema derecha no podía permitirse que el debate girara en torno a la inmigración, y mostrarse timoratos a la hora de asumir lo que ellos han considerado inasumible".

En este sentido, el periodista dijo que "hay que entender que ellos llevan muchos años dibujando a los inmigrantes menores no acompañados como delincuentes, como personas que violan a las mujeres y se lían a machetazos". "Cuando tú dibujas así a un enemigo, luego no puedes integrar a ese enemigo dentro de tus políticas. Por lo tanto, viendo cómo era el debate y conociendo cuál es la sustancia ideológica de la extrema derecha, no veía otra salida", expresó Maestre.