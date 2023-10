El periodista y escritor Antonio Maestre cree que existe "un conflicto" que la derecha "no quiere ver o comprender": "Lo que ellos ven tan dramático, la amnistía, es para otros simplemente una cosa que no nos gusta y hay que pasar para que se hagan cosas que sí queremos".

"No pasa nada, hay que asumirlo", ha expresado el periodista en el programa laSexta Xplica, donde ha asegurado que no le gusta la amnistía y es algo que no defenderá. "Si se hace, creo que tiene que ser mucho más ambiciosa que la que se está planteando. Creo que es únicamente para privilegiados", ha indicado.

En este sentido, Maestre ha agregado que "lo que le importa a una parte importante de la población es si la amnistía va a servir para darle un gobierno que consiga mejorar su vida". "Cuando ves propuestas como la reducción de la jornada laboral, ves que hay cosas que sirven para ir avanzando y para que no gobierne el PP con Vox", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.