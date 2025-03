Antonio Maestre: "Es mísero que nadie responda sobre dónde estaba Carlos Mazón"

El periodista ha hablado sobre ese lapso de tiempo en el día de la DANA, de casi cuatro horas, en el que Mazón todavía no ha dicho dónde estaba. "La jueza ha dicho que entre las 18:00 y las 19:00 es cuando mueren las más de 200 personas que murieron", dice.

"No lo ha dicho", recuerda

Antonio Maestre, en laSexta Xplica, ha puesto en el foco el hecho de que, casi cinco meses después de la DANA del 29 de octubre en Valencia, Carlos Mazón sigue sin decir dónde estaba desde que termina la comida en El Ventorro hasta que llega al CECOPI a las 20:30. "Según la jueza, entre las 18:00 y las 19:00 mueren las más de 200 personas que murieron", dice.

"La comida del señor Mazón acabó a las 16:45, más o menos. Según sus datos, llegó al CECOPI a las 20:30. Desde que acaba esa comida, en la que ha mentido porque no estaba haciendo lo que dice, no sabemos dónde estaba. No ha dicho dónde estaba", expresa.

E insiste: "No sabemos dónde estaba cuando la gente moría ahogada. Cuando lo haga, valoraremos. Si sufrió un proceso de locura colectiva, si le dio un vahído, si no estaba en condiciones físicas para afrontar la realidad... No sabemos dónde estaba, y eso es inaceptable. Es mísero que nadie responda".

Además, habla de la figura del secretario de emergencias: "Yo me enteré desde mi casa en Fuenlabrada. El simple hecho de no enterarse es motivo para que le condenen por negligencia".