¿Habría cambiado sustancialmente el resultado de las elecciones en Andalucía si el PSOE sí hubiera anunciado que se abstendría, en caso de la victoria del PP, para que la extrema derecha no entrase en el Parlamento andaluz? El periodista Antonio Maestre no lo tiene nada claro: "No sé si eso sería más útil, en el fondo es reconocer que vas a perder. En cualquier ámbito de comunicación política, ir a una campaña preguntando con quién va a gobernar tu adversario es rendir las armas antes de empezar. Creo que eso no es manera de plantear campaña electoral, por mucho que te dejes rendir por la demoscopia".

Maestre ha insistido en esta cuestión señalando que "no puedes ir a una campaña con el único elemento troncal que es preguntar al candidato si va a meter en el Gobierno a Vox". En todo caso, cree el periodista que "eso puede funcionar si tienes un proyecto viable para presentarte como alternativa". En contraposición, Maestre ha señalado que "Espadas no ha sido un candidato que presentase una alternativa, que fuese creíble a la hora de gobernar".

"El PSOE y la izquierda en general en Andalucía han hecho una campaña para conseguir una catástrofe absoluta. Tanto el PSOE, como Por Andalucía y Adelante Andalucía", ha apuntado Maestre, que cree que con las dinámicas empleadas por la izquierda para lograr la victoria en Andalucía el reparto de escaños va a ser "demoledor" porque "van a perder muchos votos que van a quedar sin contabilizar": "Le han dado la campaña hecha a Moreno".