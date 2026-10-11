Antonio Maestre, con el "estómago un poco revuelto" por la vivienda: "El objetivo es dejar a los pobres en la calle"

El periodista y escritor, de manera irónica, ha expresado que parece que las personas vulnerables "son los propietarios de 11 viviendas que no pueden alquilar".

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar del tema de la vivienda. El periodista y escritor ha reconocido estar "con el estómago un poco revuelto" cuando ha ido escuchando algunos de los argumentos de la mesa.

"Si hay algo que me ha quedado claro es que hay que desahuciar más a más gente, quitar las etiquetas de vulnerable aunque sigan en la mierda pero sin la etiqueta con el objetivo de dejar a los pobres en la calle", ha afirmado.

Ironizando, Maestre ha expresado que "visto lo visto los vulnerables son los propietarios de 11 viviendas que no pueden alquilar".

El periodista, para ilustrar la cuestión, ha puesto de ejemplo a un arquitecto alemán de las SS en los barracones de Auschwitz: "Solo podían meter a 250 presos y él estableció bien los nichos para que cupieran 750".

"Si metemos a todos los vulnerables en barracones y lo gestiona esta gente cobrando el alquiler que les dé la gana se arregla el problema de la vivienda", ha dicho, de manera irónica.

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