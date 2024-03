Antonio Maestre contó en laSexta Xplica su experiencia persona trabajando en hostelería, y destacó que "el problema es que nos confundimos pensando que el modelo económico está equivocado", ya que, según dijo, "es el que se busca o pretende".

"Queremos horarios libres para que las microempresas no puedan competir con la gente que tiene más dinero y grandes empresas", manifestó el periodista, tras lo que aseguró que "es imposible que con horarios libres de 7:00 de la mañana a 2:00 de la mañana una microempresa o un autónomo que tiene un local pueda competir con las grandes empresas sin autoexplotarse o sin subrogar la explotación".

Así, Maestre insistió en que "no es posible que un pequeño empresario que tiene un bar pueda abrir desde las 7:00 hasta las 2:00 sin explotarse o sin explotar a alguien". "No es posible, y quien diga lo contrario, miente. Y si alguien se atreve a decirlo, que aporte los papeles y la documentación de sus trabajadores, y que sus trabajadores puedan hablar, que me llamen de manera privada y me lo cuenten", zanjó Antonio Maestre.