El asesor político Santiago Martínez-Varez lo tiene claro: "Esta guerra está demostrando la absoluta debilidad de Europa". Y es que el experto señala que "Putin nos ha ido colocando siempre en el peor de los escenarios y, esta última reacción a la posición del G7 (cortar el suministro de gas) es lo mismo". "Es un cierre definitivo", alerta Martínez-Varez.

Además, el analista político quiere recordar que "esta guerra lleva 5.600 civiles muertos, entre ellos más de 360 niños": "Desde Europa estamos empezando a descontar los muertos de la guerra y a pensar desde el algoritmo de nuestro comodidad como sociedad". Por todo ello, el experto advierte de que "lo que viene es duro": "No sé si se acaban definitivamente los tiempos de la abundancia pero lo que viene es muy duro y Europa tiene que cambiar y tiene que cambiar su posición porque todo lo que no sea un movimiento en el nadie quede atrás nos dejará muy tocados".

Y es que Martínez-Varez insiste en que "esto no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania" sino también "están los intereses de China y EEUU esperando" mientras "en Europa nos hemos quedado como una ficha dentro del tablero, con poca capacidad de maniobra". "Hemos hecho un primer posicionamiento que ahora nos pone frente a un invierno que va a hacer que se caigan mucho mitos de los que hemos vivido", alerta el experto, que señala que "a lo mejor la calefacción no será un debate sobre los grados sino que a lo mejor se paran muchas mas factorías de las que ya están". "Hemos dejado de producir cerámica, esto esta empezando a pasar factura y tenemos que ir reaccionando, Europa esta vez no puede ir arrastrando los pies", insiste en su análisis, que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.