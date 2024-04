En España vivimos un colapso en la oferta inmobiliaria, según ha determinado un informe, que asegura que "no hay vivienda para tanta gente". José María Camarero da las claves en laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda: "En parte porque no construimos. Vivimos en una especie de resaca de la gran burbuja inmobiliaria que vivimos hace 16 años".

Como informa, en 2023 "se construyeron en España 110.000 viviendas aproximadamente", mientras que "en el año 2008 fueron un millón de viviendas". "Ahora se construye una décima parte, cuando somos muchos más.", explica el periodista.

Pero, ¿por qué estamos en ese nivel tan bajo? "Hay que repartir responsabilidades", asegura Camarero. "En los Ayuntamientos se habla mucho de que no se libera suelo", a esto se suma que "solo en conceder licencias de obras se tarda hasta un año y medio, por lo tanto, ya añadimos una traba burocrática". "Los bancos también escarmentaron mucho con la financiación que daban aquellos años del boom inmobiliario y ahora solo financian si hay un proyecto", aclara, es decir, ya "no financian un suelo". "En tercer lugar hay mano de obra escasa en la construcción" y, por último, se han encarecido el precio de los materiales. Todo esto provoca "que no se construyan casas en España como antes".