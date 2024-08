Vivir en las islas Baleares es un imposible, los trabajadores no tienen dónde dormir debido a los elevados precios de los alquileres y a que cuentan con sueldos de miseria. "En Cádiz, ¿También se está empezando a vivir así?", pregunta Verónica Sanz a la periodista y escritora Ana Geranios. "En la costa andaluza en su totalidad y en el levante. Hay pocos lugares que se salven", asegura.

"Reitero que el turismo es una industria que ha sido elegida", opina, y afirma que "podríamos trabajar en otras cosas". Una opinión con la que Verónica Sanz no acaba de estar de acuerdo y le recuerda que, si el turismo es una de las actividades económicas más importantes, es debido a las "condiciones de nuestro país, que tenemos mucho sol y playa". "O impuesta por la dictadura franquista, que quería lavar la imagen de este país a nivel internacional", responde Ana Geranios.

"El turismo es una industria que roba el espacio de la gente, roba la vida y las casas de las personas", añade, por lo que, en su opinión, "no tiene sentido continuar con este modelo que no permite a la gente de un país habitar". "Pensamos más en el turista que en las necesidades propias", concluye su intervención, a lo que Gonzalo Bernardos no puede evitar reaccionar: "¿Y de qué vivimos?",