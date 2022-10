"Si lo que queremos es que la gente tenga más dinero en su bolsillo lo que hay que hacer es bajar los impuestos a esa gente". Es lo que creen empresarios como Alfonso, que en laSexta Xplica ha asegurado que profesionales como él no pueden asumir esa responsabilidad, dadas las circunsancias económicas actuales: "A un tío que no tiene dinero para acabar el año no le puedes decir que asuma él la subida de sueldo de todo el mundo".

Alfonso ha señalado que "el Banco Central Europeo está subiendo los tipos interés para refrenar la economía y evitar que suba la inflación", y que, por tanto, "si subimos más los sueldos subirá todavía más la inflación". El empresario sí ha asegurado que "lo que ha subido mucho es la recaudación", razón por la que ha planteado esa bajada de impuestos para mejorar la situación de las familias, un argumento que ha sido duramente criticado por algunos dirigentes políticos presentes en laSexta Xplica.