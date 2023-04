Elena Rodrigo hace bandera de que, en cualquier cuerpo curvy, se pueden vestir prendas llamativas que no traten de ocultar los cuerpos de tallas grandes. "En mi tienda de tallas grandes hay días que es una tienda de ropa y otras que es un psicólogo, porque la gente que tenemos obesidad tenemos muchos problemas de autoestima y de complejos", ha lamentado en laSexta Xplica la propietaria de 'Helen Curvy's', que ha comentado un caso particular de una clienta que se negaba a ponerse un pantalón de color fucsia.

"En mi caso, el rechazo y el tema emocional me llevaba a refugiarme en la comida", ha indicado Elena Rodrigo, que ha asegurado que se niega a ser "presa" de su propio cuerpo y a tener una guerra continua con él: "Yo me amo como soy, evidentemente me cuido. Voy al gimnasio, intento tener una alimentación sana, pero me niego porque he hecho mil y una dieta", ha zanjado.

Así, ha asegurado que hace cuatro años que ya no está a dieta: "Decidí que puedes comer sano, cuidarte y si el fin de semana te cuelas un poco retomarla el lunes para mantenerte en el peso". "Mi vida la recuerdo desde joven teniendo una continua guerra de no verte nunca bien. Veo cada día muchos casos y he pasado de tener ese rechazo a no tener ni vergüenza", ha añadido.