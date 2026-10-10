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Albiol, a la activista Luisa: "Este Gobierno les da un peor futuro a sus hijos y sus nietos que el que usted ha tenido"

El alcalde, en laSexta Xplica, ha cargado contra el Ejecutivo y afirma que los decretos que han aprobado en Consejo de Ministros "van en contra de la gran mayoría".

Xavier García Albiol, a la derecha

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha respondido a Luisa, activista, en laSexta Xplica. Ha sido al hablar de vivienda, con un mensaje en el que el primer edil ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus dos decretos.

"Cuando yo tenga su edad lo que querré es que mis hijos y mis nietos tengan la mejor vida posible. Con este Gobierno a sus hijos y a sus nietos se les da un peor futuro que el que ha tenido usted", ha afirmado.

y ha continuado: "Se tienen que cambiar las medidas para que puedan acceder a una vivienda y para que no se les cierre la puerta con decretos que van contra los intereses de la gran mayoría".

"No se puede meter en el mismo saco a una persona vulnerable como Maricarmen y a otros que son unos jetas", ha concluido.

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