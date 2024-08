"Vivir en el centro de una ciudad no es un derecho", se muestra tajante el sociólogo, Alberto Sotillos, en laSexta Xplica, donde opina sobre el elevado precio que está adquiriendo el mercado de la vivienda. Según defiende, "desde la Edad Media" la gente quería vivir dentro de las murallas de las ciudades, pero no lo conseguían por lo mucho que costaba. "Es por eso que se iban fuera", dice.

Esto mismo les sucedió a "nuestros padres y abuelos" cuando se fueron del pueblo en pleno éxodo rural español: "No se iban al centro de la ciudad, se iban a las afueras". "Los barrios dormitorio se hicieron porque no se podía vivir en el centro. Es algo que ha ocurrido siempre", defiende Alberto Sotillos en esta intervención, en la que vuelve a recalcar que "vivir en el centro de una ciudad no es un derecho, aunque tener una vivienda puede serlo". "Estáis alejadísimos de la realidad", no duda en reaccionar Afra Blanco a sus palabras.

