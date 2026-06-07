Juan Carlos Ruano, autónomo: "La gestión del gasto público es mucho más ineficiente que el gasto privado"

Un autónomo participa en el debate de laSexta Xplica y defiende que quien le "roba" la mitad del salario al trabajador no es el empresario, sino los impuestos, mientras que asegura que la gestión del dinero público es ineficiente.

El debate sobre los servicios públicos vuelve a caldear los ánimos en laSexta Xplica. Juan Carlos Ruano, un autónomo, cuestiona la eficiencia de la gestión pública frente a la privada.

El empresario descarta que exista un rechazo a servicios como la sanidad o la educación públicas, pero asegura que el verdadero debate está en la gestión de los recursos. "La gestión del gasto público es muchísimo más ineficiente que en el sector privado", defiende, debido, afirma, a la falta de incentivos de quienes administran recursos públicos.

"¿Tú juegas igual a las cartas con dinero del Monopoly que con tu dinero del bolsillo?", pregunta.

El autónomo también defiende que "la vivienda es un bien de mercado, como el pan" y afirma que "no hay que expropiar al panadero para que tú tengas pan, aunque sea un derecho". En medio de varias interrupciones por parte de otros tertulianos, insiste en que "el mercado es lo que funciona" y rechaza que la solución pase por una mayor regulación.

La discusión sube de tono cuando otro participante defendió el esfuerzo de los trabajadores. En respuesta, el autónomo reivindica el riesgo empresarial: "No sabes la cantidad de horas que he echado y la cantidad de horas de sueño que pierdo por comerme la cabeza por el riesgo del negocio".

Asimismo, rechaaó que los empresarios sean responsables de los bajos salarios netos que perciben muchos trabajadores. "El empresario no es el malo por pagar poco dinero. Para que a un empleado le lleguen 1.500 euros, del bolsillo del empleador salen casi 3.000", afirma. "El que te está robando la mitad del sudor de tu frente no es el empresario; es el Estado, que te quita la mitad y no hace una gestión eficiente de los recursos", afirma.

Por último, defiende medidas como los cheques escolares y sanitarios. También cita otras propuestas como la denominada "mochila austríaca", y asegura que España necesita "un montón de reformas" para mejorar su funcionamiento económico.

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