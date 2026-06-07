Alberto Garzón defiende las manifestaciones por la educación pública: "Hay muchos intereses en que se abra un camino a la comercialización"

"No es solo una cuestión económica, es una cuestión del país que queremos tener", señala Alberto Garzón en laSexta Xplica, defendiendo de las huelgas educativas y alertando del deterioro consciente de los servicios públicos.

El exministro de Consumo Alberto Garzón defiende la legitimidad de las protestas convocadas en el ámbito educativo y sanitario, en un contexto marcado, señala José Yélamo en laSexta Xplica, por movilizaciones en varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Garzón sostiene en el programa de laSexta que las movilizaciones son una reacción a la progresiva "erosión de la calidad servicios públicos de sanidad y educación" y que "son profundamente legítimas". Para él, no es casual que se esté produciendo este deterioro. El exministro denuncia que "hay muchos intereses en que se pueda abrir un camino a la comercialización" para que empresas privadas puedan "hacer negocio" tanto en la sanidad como en la educación.

Garzón vincula además la defensa de la educación pública con la igualdad de oportunidades y se pone a sí mismo como ejemplo: "Yo no podría haber estudiado en la Universidad de Málaga si no fuera pública". Sus padres no habrían podido asumir el coste de unas tasas equivalentes a las de una universidad privada, cuenta en laSexta Xplica.

"Cuando estamos hablando de lo público, estamos defendiendo el derecho de la gente de clase trabajadora a poder acceder a la misma educación que la gente de clase rica", defiende.

También advierte de que una reducción de la financiación pública -con el consiguiente empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado- puede incrementar las desigualdades. En su opinión, la falta de inversión en la enseñanza pública favorece que parte de las familias con más capacidad económica opte por la educación privada, lo que termina aumentando las diferencias sociales.

"No es solo una cuestión económica, es una cuestión del país que queremos tener", concluye.

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