Aitor Arriaga: "El PSOE ha conseguido que en vez de hablar de un buen decreto estemos hablando de si adelantará elecciones"

El analista ha cuestionado que el PSOE sitúe ahora la vivienda como una de sus principales prioridades políticas. "En el PSOE creen que es el momento de la vivienda y que este será el tema prioritario. Hombre, pues podría haber estado bien que fuera durante los últimos ocho años", ha señalado.

El director de comunicación y analista político Aitor Arriaga ha cuestionado en laSexta Xplica la gestión del Gobierno tras el rechazo en el Congreso de las medidas de vivienda y ha criticado que el debate político se haya desplazado hacia un posible adelanto electoral. "El PSOE ha conseguido que durante este fin de semana, en vez de estar mirando cómo podemos hacer que salga adelante un real decreto que esté bien hecho, estemos hablando de si adelantar las elecciones", ha señalado durante su intervención.

El analista considera que todavía existe margen para alcanzar una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante un decreto "de mínimos". En este sentido, ha defendido que el rechazo de una iniciativa no implica necesariamente que no pueda ser reformulada para conseguir los apoyos necesarios.

Arriaga ha puesto como ejemplo la relación del Gobierno con Junts y los decretos ómnibus. Según ha explicado, en anteriores ocasiones la formación independentista ya había advertido de que no podía respaldar determinados textos, pero posteriormente se habían introducido modificaciones para conseguir su apoyo.

También ha trasladado este argumento al debate sobre la ley de amnistía. Arriaga ha recordado las dudas que surgieron sobre su aplicación y las críticas de distintos sectores jurídicos antes de que el texto terminara saliendo adelante. "Yo niego que el debate sea de buenos o malos. Para mí es de útiles e inútiles", ha defendido.

Arriaga también ha cuestionado que el PSOE sitúe ahora la vivienda como una de sus principales prioridades políticas. "En el PSOE creen que es el momento de la vivienda y que este será el tema prioritario. Hombre, pues podría haber estado bien que fuera durante los últimos ocho años", ha señalado.

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