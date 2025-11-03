Las lágrimas de Anabel por los errores en el cribado del cáncer: "No me lo merezco, pero lo acepto, pero que no le pase a más mujeres"

Anabel es una de las muchas mujeres afectadas por los errores en el cribado del cáncer en Andalucía. Estuvo un año sin saber que tenía cáncer y, finalmente, tuvieron que quitarle un pecho: "Vamos a peor".

Anabel, es una de las muchas mujeres afectadas por los errores en el cribado de cáncer en Andalucía. Anabel contó en este reportaje de Andrea Ropero en El Intermedio que había estado "un año sin saber" que tenía cáncer de mama: "Estoy dolorida porque llevo una semana operada, pero estoy muy emocionada de que haya venido mucha gente". Además, Anabel explicó que había sufrido duras consecuencias por estos errores: "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y operación en el izquierdo, que tenía un nódulo benigno y me lo han quitado". Y, tras tener que operarse por ese retraso en los resultados, Anabel aseguró que "nadie" de la Junta de Andalucía se había puesto en contacto con ella.

Tras este reportaje, Anabel ha acudido al plató de laSexta Xplica, donde ha contado la "ansiedad" que le da "el señor Juanma Moreno Bonilla"- "Por su culpa he vendido mi casa y estoy viviendo en casa de mi hermana", ha contado la mujer en este vídeo, donde ha confesado cómo le genera ansiedad también el tener que avisar a las mujeres que "estén pendiente" de sus pruebas tras lo que le ha pasado a ella. "No le voy a insultar, pero me gustaría que Moreno Bonilla me preguntara cómo estoy", asegura la afectada.

"Y como yo, ¿cuántas mujeres hay? ¿y cuántos hombres hay que por ser hombres no lo están diciendo?", se pregunta Anabel en el plató, donde destaca que "están jugando con la salud" de los ciudadanos. "No entiendo de política, ni de lo que hablan, entiendo que soy una persona de la calle muy trabajadora y he sido una persona muy alegre y estoy triste", afirma Anabel, que, entre lágrimas, sostiene: "Yo no me merezco esto, pero lo acepto, pero que no le pase a más mujeres".

"Tienen que arreglarlo, llevamos un mes y algo y no hay nada y vamos a peor", asegura Anabel, que afirma que "los médicos están muertos en vida". "Entro en el hospital por la mañana y salgo por la tarde noche y mi oncóloga sigue ahí y el radiólogo siempre está el mismo. ¿No hay más?, ¿no hay turnos?".

