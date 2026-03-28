Afra Blanco, incrédula con "el nivel de torpeza del PP": "Cuando el país se las vio jodidas se dedicó a subir impuestos"

La sindicalista ha apuntado a las comunidades autónomas y recuerda que los 'populares' pusieron incluso un gravamen al sol. Dice que al decreto anticrisis le falta "una fijación de precios".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar del decreto anticrisis del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Las medidas salieron adelante en el Congreso con la abstención del PP, algo que ha generado incredulidad en la sindicalista por "el nivel de torpeza" de los 'populares'.

"Que digan que no votan a favor porque no se incorpora la deflactación del IRPF. A ver, que yo me entere, ¿las CCAA pueden hacerlo o no? Sí, habéis hecho gala de hacerlo en 2024. Qué le vais a pedir al Gobierno, dejar de exigir y hacerlo", ha expuesto.

Y ha seguido, apuntando a las rebajas fiscales de las que habla el PP: "Cuando este país se las vio muy jodidas se dedicó a subir el impuesto de sociedades y sucesiones. Subió el IVA, la luz y por subir se inventó un impuesto que le llamaron peaje que fue al sol".

"Si se considera que el decreto es de derechas como bien se ha dicho no tiene sentido que no se saliera a decir que se apoyaba. Otra cosa, las CCAA tienen capacidad para hacer planes anticrisis", ha explicado.

Para terminar, ha afirmado que puede ser "crítica" con el real decreto: "Falta una fijación de precios y hay cosas que se pueden quedar cortas".

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