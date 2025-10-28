Afra Blanco explota contra los que "llaman empresarios a los rentistas": "Y una leche, están especulando"

"Estamos en una eterna confusión de términos, ¿cómo de mérito si hablamos de herencia? ¿cómo tratamos un refugio de los ciudadanos que es un derecho humano como activos financieros sin límite?", se pregunta Afra Blanco sobre la vivienda.

"Esta noche se han dicho auténticas barbaridades", asegura Afra Blanco en el debate de laSexta Xplica, donde destaca que "los salarios están subiendo en todos los convenios porque existen las cláusulas de revisión salarial y todos los sectores de actividad están aumentando los salarios". "Los márgenes empresariales están en máximos históricos", afirma la sindicalista en este vídeo, donde insiste en que "les está yendo de p*** madre a los empresarios".

Por otro lado, la sindicalista explica que "la productividad vinculada a los trabajadores está subiendo" por lo que destaca que "el camino es el adecuado": "Está mejorando la productividad a la hora trabajada, es decir, a los trabajadores, el problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguir haciéndolas crecer".

Por último, la sindicalista destaca que "hemos llegado a tal punto de que a los rentistas les llaman empresarios", algo que contradice de manera tajante: "Y una leche, ¿desde cuándo? cuando lo que está haciendo es especular". "Estamos en una eterna confusión de términos, ¿cómo de mérito si hablamos de herencia o cómo que esfuerzo si en realidad hablamos de milagro?", se pregunta Afra Blanco indignada, que continúa hablando de la vivienda: "¿Cómo tratamos un refugio de los ciudadanos, que es un derecho humano, como activos financieros sin límite?".

"Estamos en un momento en el que ni las comunidades autónomas se van a poner de acuerdo", sentencia la sindicalista, que recuerda que "la vivienda pública en manos de algunos", como Isabel Díaz Ayuso, "está siendo especulativa".

