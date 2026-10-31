Afra Blanco, tras el accidente de Urda: "Nunca se puede condenar a los trabajadores de una desgracia como esta"

La sindicalista ha querido trasladar su apoyo a los afectados tras la tragedia: "Un abrazo enorme para la familia ferroviaria, para los familiares de las víctimas y para las mismas".

Afra Blanco ha intervenido en laSexta Xplica tras el trágico accidente ferroviario de Urda, que ha dejado decenas de víctimas mortales, para poner el foco en la reforma estructural del sector ferroviario aprobada en 2012 y sus consecuencias. La sindicalista ha defendido a los trabajadores del sector y ha reclamado que no se les responsabilice de una tragedia como esta.

"Nunca se puede condenar a los trabajadores y trabajadoras de una situación como esta. Nunca. De una desgracia", ha afirmado con contundencia. Antes, ha querido trasladar su apoyo a los afectados: "Un abrazo enorme para la familia ferroviaria, para los familiares de las víctimas y para las mismas".

Blanco ha recordado que en 2012 se decidió adelantar cinco años y medio la liberalización del sector ferroviario. Una reforma que, según ha explicado, se justificó entonces por el elevado coste del modelo para las arcas públicas, en un contexto de crisis económica en el que se buscaba reducir gastos incorporando competencia privada.

La sindicalista ha recordado que los sindicatos ferroviarios convocaron dos huelgas, el 3 y el 17 de agosto de 2012, para mostrar su rechazo a una liberalización que, a su juicio, no garantizaba la seguridad. "Las voces de los sindicatos y de los ferroviarios y ferroviarias se plasmaron en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

En este sentido, ha animado a consultar el diario de sesiones del debate parlamentario y ha recordado que el diputado Joan Baldoví votó en contra del adelanto de la liberalización porque consideraba que podía poner en riesgo la seguridad. Por último, Afra Blanco ha denunciado que aquella transformación del modelo ferroviario no estuvo acompañada de un refuerzo de las plantillas: "Esa reforma que sufrió nuestro sector ferroviario y que provocaba un cambio de modelo radical no fue acompañada de una incorporación de personal".

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