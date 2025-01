La advertencia de una experta en banca y finanzas: "Mucho cuidado con hacer dobletes con las hipotecas"

Montse Cespedosa lanza una serie de consejos sobre las inversiones inmobiliarias: "No todo el mundo puede ser inversor, para ello haya que tener formación", explica la experta en este vídeo.

Montse Cespedosa, experta en banca y finanzas quiere hacer una advertencia sobre las inversiones inmobiliarias, en el debate de laSexta Xplica sobre vivienda e hipotecas.

En primer lugar, señala Cespedosa, "hay que dejar claro que el 100% solo se lo dan a los funcionarios y no a todo el mundo, por tanto, no hay que hablar de la inversión inmobiliaria como si fuera muy fácil de conseguir y se la dieran a todo el mundo, porque no es así".

Y en segundo lugar, añade y critica la especialista que "hay mucho curso de inversión inmobiliaria" que lo que te aconsejan es que vaya a dos o tres entidades financieras a hacer el doblete o el triplete y que pidas tres hipotecas en varios bancos a la vez y así se van consiguiendo inmuebles, "con el consecuente peligro que hay (en ello)", advierte.

"¿Qué ocurre si un propietario tiene, por ejemplo, 8 hipotecas y de repente le dejan de pagar los inquilinos?", pregunta. La respuesta, indica ella misma es que "se descubre el pastel y tiene 3 o 4 hipotecas que exhuman un 100% de la capacidad de pago y ahí, empiezan los impagos".

Por tanto, aconseja Cespedosa, que hay que tener "muy claro" que no todo el mundo puede ser inversor inmobiliario, que haya que tener formación y que "mucho cuidado con hacer dobletes con la hipotecas", concluye la experta. En el vídeo, su explicación al completo.