José Luis Ábalos, exministro y actual diputado del PSOE, ha acudido a laSexta Xplica para explicar todo lo ocurrido en el 'caso Koldo' y ha justificado su decisión de no dimitir de su cargo.

El exministro comenzó la entrevista asegurando que si este caso hubiera saltado mientras era ministro, hubiera dimitido, algo que ha descartado como diputado. Y así justifica la decisión: "Ministro y diputado no es la misma responsabilidad. Ahora se me está planteando que me quede inhabilitado políticamente por confiar en personas que me decepcionaron y que incluso me inhabilita de por vida porque quedo estigmatizado".

Además, Ábalos asegura que, pese a todas las acusaciones que van en su contra, él se reafirma que no ha sido acusado formalmente y que se está yendo en su contra: "Me parece tremendo porque parece que solo se me aplica a mí. No hace nada del caso de las mascarillas 'fake' de Madrid. Todo lo que se filtra es negativo. La querella del fiscal afirma que el proceso de contratación fue correcto. Los precios que se pagaron fueron correctos y menores de los que pagaba la Comunidad de Madrid. Yo no estoy acusado de nada".