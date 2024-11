Ábalos, a laSexta Xplica sobre las declaraciones de Aldama: "Como diría Rajoy, todo es mentira salvo alguna cosa"

José Luis Ábalos califica de "mentiras" las declaraciones que realizó este jueves el empresario Víctor de Aldama sobre el 'caso Koldo' y su implicación en ella. Así se lo ha asegurado a laSexta Xplica en una conversación que ha mantenido con el presentador del programa, José Yélamo.

El exministro de Transportes ha parafraseado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para desmentir casi totalmente al conocido como 'nexo corruptor' de la trama Koldo, aunque reconoce alguna verdad sin especificar. "Como diría Rajoy, todo es mentira salvo alguna cosa", ha comentado.

Pese a que el comisionista hizo referencia a su implicación en el caso, llegando a asegurar que le pagó 400.000 euros más "especies", Ábalos asegura no estar preocupado por esas pruebas que asegura tener Aldama y que ya podrían estar en manos de la Guardia Civil en los dispositivos confiscados a Aldama por los agentes: "En principio no me preocupa lo que saque la Guardia Civil de los dispositivos de Aldama".