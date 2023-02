Juan José, el dueño de una pequeña empresa de informática de Castellón decidió hacer algo para permitir la conciliación de sus trabajadores: eliminas las horas de trabajo que no eran especialmente productivas sin tocar sus sueldos. Así, consiguieron no trabajar los viernes por la tarde y salir todos los días una hora antes. Una medida que ha cambiado la vida de Ramón, uno de sus trabajadores.

"Ahora la jornada laboral es una pasada. Es una maravilla, ahora estamos trabajando 7 horas de lunes a jueves y el viernes solo por la mañana", ha explicado a laSexta Columna. Esto supone, ha dicho, que puede ir a recoger a su hijo de colegio: "Ver la cara de alegría de mi hijo cuando me ve porque no suele verme a mí, eso es una pasada". "Yo decidí que lo que quiero para mi es tiempo, no dinero, porque el tiempo es fundamental", ha zanjado.

Una empresa pequeña como la de Juan José ha podido cambiar con la ayuda económica de un programa piloto de la Generalitat Valenciana. A nivel nacional, Más País ha conseguido que el Gobierno ponga en marcha un proyecto piloto para mejorar la salud mental.