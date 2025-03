La reacción de la mujer de un rabino ortodoxo al preguntarle por Gaza: "Una opinión informada se la dejo a mi esposo"

En el hogar de Daniel Rowe, un rabino ortodoxo, se cumple la idea de 'reconstrucción bíblica' tanto con él como con su mujer, Rena, que asegura que las mujeres ortodoxas "estamos muy contentas con nuestros roles como madres y esposas y lo disfrutamos, es un placer".

Rena no estaba convencida de dar una entrevista a laSexta Columna, pero durante la grabación decide contestar a las preguntas. En el vídeo sobre estas explica que nació en Londres y vivió allí la mayor parte de su vida, hasta que se mudó a Israel unos años después de casarse con Daniel. "Ser madre de mis hijos, ser esposa de mi marido, ser parte, ya sabes, de la comunidad judía", apunta.

Su religión, para ella, "son como instrucciones para la vida y para que una mujer use cierta ropa para mantener su dignidad". Sin embargo, al preguntarle por Gaza, prefiere dejar la opinión a su marido. "Intento mantenerme informada, pero no lo estoy lo suficiente como para dar una opinión, una opinión informada se la dejo a mi esposo", comenta entre risas. "Estoy mucho más centrada en la familia. No puedo, mi mundo principal son mis hijos y mi familia", sentencia.