Un rabino, sobre el asesinato de niños palestinos en Gaza: "No hay justificación, está prohibido por la ley judía"

Daniel Rowe, un rabino ortodoxo, comparte su visión sobre los asesinatos de niños en Gaza. Resta importancia a los rabinos "fanáticos" que lo justifican y afirma que si hubiera tanto odio en Israel por los palestinos "el 99% no estaría con vida".

laSexta Columna entrevista a Daniel Rowe, un rabino ortodoxo que vive en Jerusalén. En el vídeo sobre estas líneas, la periodista del programa le pregunta por los 13.319 niños y niñas palestinas que han sido asesinados en la invasión de Gaza, así como los vídeos protagonizados por otros rabinos justificando esas muertes.

Daniel resta valor a los autores de este tipo de videos, que califica de "fanáticos". "Hay mucha gente que se hace llamar rabino en Israel, así que, sea cual sea la opinión disparatada que quieras, alguien en algún lugar llamado rabino la apoyará", afirma.

En su caso, opina que "no hay ninguna justificación para el asesinato deliberado de civiles" y que incluso está "prohibido por la ley judía". "Creo que el 99,9% de los rabinos serán muy firmes al respecto", sostiene.

Shlomo Ben Ami fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel y embajador de su país en España y, en su caso, sí da importancia al problema del extremismo religioso que está conquistando su país. Sin embargo, Daniel cree que si ese discurso religioso extremo se hace viral por el odio a Israel en el mundo: "Cualquiera que sea antiisraelí, miles de millones de personas en todo el mundo, le dará mucha importancia a ese video".

Según el rabino, si la sociedad israelí tuviera tanto odio hacia los palestinos, "no estarían con vida el 99% de los civiles de Gaza". "Siempre se pueden mostrar los muertos y el sufrimiento en una guerra. Es muy difícil mostrar a la gente que ha sobrevivido", defiende el rabino, que consciente de sus palabras asegura que "no quiero parecer insensible, no sé si quiero salir diciendo esto".

Daniel intenta explicarse y sostiene que "cuando vas a la guerra, especialmente cuando tienes un enemigo como Hamás que se esconde entre los civiles, es probablemente imposible que no haya víctimas civiles".