¿Quién es Leire Díez?: la periodista que inició su andadura política en un pueblo cántabro y acabó atascando Ferraz

Los detalles La fontanera empezó a hacerse conocida tras una publicación de 'El Confidencial' que la mostraba entrando y saliendo de Ferraz, a pesar de que ella negaba trabajar para el PSOE, al inicio de la investigación de las cloacas que ahora hacen temblar al partido.

Leire Díez ha captado la atención de los medios desde hace más de un año y ahora es señalada por el juez Pedraz como la presunta líder de una trama para desestabilizar causas judiciales contrarias al PSOE. Su notoriedad comenzó en 2024, pero aumentó cuando 'El Confidencial' publicó un artículo sobre ella, mostrando fotos de Díez entrando y saliendo de la sede del partido en Ferraz. Aunque su relación con el PSOE era inicialmente incierta, el partido reconoció haberle pagado 45.000 euros por labores de comunicación en Cantabria. En Madrid, ocupó cargos en comunicación y relaciones institucionales durante el mandato de Pedro Sánchez y moderó debates en Ferraz.

Leire Díez acapara cientos de titulares desde hace más de un año y ha sido situada por el juez Pedraz como presunta miembro de una trama, que lideraría Santos Cerdán, para "desestabilizar" causas judiciales contrarias al PSOE. Sin embargo, hasta hace relativamente poco era una desconocida.

Se empezó a escuchar su nombre en 2024, pero adquirió aún más relevancia hace algo más de un año cuando 'El Confidencial' se preguntó "quién es Leire Díez". En un artículo, acompañado de fotografías de la fontanera vestida de rojo, en las que aparece entrando y saliendo de la sede del partido en Ferraz, querían demostrar que trabajaba ya para el PSOE.

"Yo la llamo, quedo con ella, y ella, que tenía ganas, la verdad, de quedar conmigo. Entiendo que ella también pensaba que su plan era perfecto, que no tenía fisuras y que iba a ser imposible descubrir lo que estaba haciendo", relata el jefe de investigación de 'El Confidencial', José María Olmo.

Cuenta que la citó "cerca de Ferraz, en una cafetería", pero que, tal y como sospechaba, "unos minutos antes de la hora a la que habíamos quedado, ella sale de Ferraz". Habían enviado a un fotógrafo, que la sacó saliendo por la puerta de la sede socialista.

Cuando terminó la reunión, se repitió la misma situación. "Yo me voy, pero el fotógrafo sigue en la puerta de Ferraz y, minutos después de terminar nuestro encuentro, ella vuelve a entrar en Ferraz y la fotografiamos de nuevo", afirma el periodista.

A esa mujer de la que entonces todavía no se sabía muy bien si trabajaba para el PSOE o qué clase de actividades hacía, el partido ha reconocido que la pagó al menos 45.000 euros entre 2015 y 2017 por labores de comunicación en Cantabria. Fue en esa comunidad autónoma en la que Leire comenzó su andadura política.

Inicios en Vega de Pas

Concretamente, en Vega de Pas, donde la encontramos utilizando palabras de oratoria bajocostumbrista. "Nos podemos poner todo lo farrucos que queramos, pero tienen competencias sobre ello", dijo en una reunión.

En ese municipio, la fontanera también empezó a hacer 'amigos', como el que por entonces era su alcalde, Víctor Manuel Gómez, que asegura que Leire "era de un carácter muy manipulador". "Hicieron unas elecciones muy fraudulentas con el médico del pueblo, que era el compañero de ella. Lo denuncié a los tribunales, pero no me sirvió de nada", afirma a laSexta.

Tras ser teniente de alcalde durante un tiempo, Leire Díez dejó Cantabria. Podría decirse que se le quedó pequeña para su ambición. En Madrid, tuvo cargos relacionados con la comunicación y las relaciones institucionales en empresas públicas durante el mandato de Pedro Sánchez.

Además, moderó debates en Ferraz. Entre los cargos que ocupó, también fue elegida directora de Filatelia. Una mujer que siempre se ha identificado como periodista y militante del PSOE, pero que ha pasado mucho tiempo en la sede de Ferraz.

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