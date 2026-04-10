¿Por qué José María Aznar convirtió el pádel en el deporte de la clase media aspiracional?

El exlíder popular consiguió popularizar este deporte que, hasta ese momento, era muy minoritario en nuestro país. Lo conectó con esa imagen del español que vive en una urbanización privada.

Cuando José María Aznar no había llegado al poder, en las televisiones reflejaban una clase obrera compuesta por familias trabajadoras en crisis que tenían que hacer cuentas para llenar la nevera. Aznar le vendió a esa España un nuevo nombre: eran clase media. "Era un populista", afirma Mariano Guindal, "quiere y se dirige a las clases populares para conseguir la mayoría absoluta".

La gente miraba hacia arriba aspirando a convertirse en algo más. Y esto también pasaba por comenzar a practicar un deporte que, hasta ese momento, parecía solo al alcance de una determinada clase social: el pádel.

El exlíder popular dio a conocer este deporte que, en ese momento, era muy minoritario en nuestro país. "Lo asoció a esta imagen de clase media aspiracional", señala Hans Laguna. Este deporte, como indica el sociólogo, tiene una "connotación elitista".

Aznar, como expone, "consiguió conectar el pádel con esta imagen del español que vive en una urbanización privada, en un chalé con piscina y con pista de pádel". "Creó una mentalidad individualista que propicia que se cree un electorado de derechas", añade.

Magis Iglesias señala que la clase trabajadora es diferente a la clase media "según la clasificación sociológica y económica tradicional". A Aznar, como indica, "e interesa ese principio porque e al que quiere llegar". "Las clases medias más cultas, digamos, mejor situadas, apuntan al cambio y detrás se supone que va el gran electorado, que son no solo las clases medias, sino ya los trabajadores", indica.

"Se da esta paradoja, se les hace creer que son clase media y, sin embargo, simultáneamente es la derecha quien más los proletariza", indica Antonio Gutiérrez, "porque les reduce sus niveles de bienestar social degradando los derechos básicos de la ciudadanía, como son la sanidad y educación".

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