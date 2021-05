El diputado de más país Íñigo Errejón denunciaba el estado de la salud mental en España hace dos meses en el Congreso cuando desde la bancada popular le hicieron una recomendación: "Vete al médico". Se lo dijo el diputado del PP Carmelo Romero.

"Él se creía que con eso me avergonzaba porque para él ir al médico, si tienes un problema de salud mental, es un motivo de vergüenza, pero es lo contrario, se produjo un torrente en redes sociales. La gente en la calle me para y me dice: 'Gracias por hablar de esto porque a mí me pasa'", asegura Errejón a laSexta Columna.

Errejón decidió preguntar a Pedro Sánchez por lo que veía en la calle. "Cuando un sábado quedas a tomarte una cerveza con los amigos, la gente te habla de que tiene una cosa en el pecho con el temor de que no va a poder ocuparse del día a día, ¿por qué la política oficial no se encarga de esto?", se pregunta Errejón.

El 27% de los españoles que van al médico tiene algún problema psicológico

El 27% de los españoles que van al médico tiene algún problema psicológico: ansiedad, depresión, problemas para dormir... Les ocurre más a las mujeres, a quienes no tienen trabajo y a quienes viven en grandes ciudades.

"Hace 25 años, cuando se veía un estudio sobre estrés en los medios de comunicación, era siempre un estudio sobre ejecutivos, pero el estrés lo tenemos todo y cuando nos supera nos desorganizamos y sufrimos consecuencias negativas", sostiene Antonio Cano-Vindel, catedrático de psicología.

"Hay gente que cada domingo no sabe cómo va a hacer para levantarse el lunes y tirar para adelante con la semana, eso no es culpa suya y es una verdadera pandemia", añade Errejón.

En laSexta Columna hemos pedido una entrevista con el diputado del PP que mandó a la consulta a Errejón. No ha querido atendernos, así que le buscamos.

Preguntado por los hechos, sostiene que "se malinterpretó" lo que él quiso decir y añade: "En el calor de la polémica le hice este comentario a Íñigo y nada más. Como cualquier otro comentario. No tenía sentido peyorativo, ni de hacer daño. Hice mi petición de disculpas a Íñigo, porque mi frase iba dedicad a él, no a las personas con problemas de salud mental, ni a sus familiares".

"Es posible que él también haya aprendido que, si necesitas ayuda, no tienes que avergonzarse. Es posible que él aprenda que ser fuerte no es aparentar ser fuerte, sino reconocer las debilidades, reconocer que cuando algo te duele, a lo mejor, necesitas ayuda", apunta Errejón.

Por otro lado, laSexta Columna charla con la cantante Zahara, que explica cómo la terapia le ha salvado la vida. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.