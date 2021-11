Después de estar cinco años sin contar que tenía VIH, Gloria Sousa contó su caso en los 90 en televisión.

Le transmitieron el VIH en 1986 en un hospital de Madrid. "Entré para operarme de una luxación congénita de cadera y ese día contagiaron a otra mujer mayor y a un niño que lo habían operado de un tumor cerebral. Ellos murieron al poco tiempo", explica 30 años después en laSexta Columna.

El día que le comunicaron su diagnóstico, la salvó tener a su hija al lado. "Empecé a llorar y en aquel momento pensé que no podía vivir así. Intenté suicidarme. Si no hubiera estado mi hija, me hubiera ido. Ella me salvó", relata.

La vida de Gloria cambió por completo, tuvo que dejar de trabajar. "Cosía en el pueblo para mucha gente y tuve que dejarlo porque no tenía ganas, ni humor de nada", cuenta ahora.

El programa 'Hoy por ti' comprobó cómo a diferencia de tantos seropositivos, Gloria jamás se quedó sola. Las cámaras de Antena 3 grabaron cómo su pueblo se volcó con ella y su familia. "En el pueblo lo sintieron muchísimo, cuando me dieron el resultado, vino la ambulancia y los vecinos estaban todos apoyándome. De verlos me emocioné", explica. Sin embargo, no todas las mismas personas con VIH encontraron la comprensión que Gloria.