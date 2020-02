¿Cómo pasa un superviviente de la guerra a andar con muletas? Simplemente por negarse a cumplir las órdenes de su jefe, que quería que se jugase la vida recogiendo aceitunas en barrancos imposibles.

Mamadú muestra a laSexta Columna el lugar al que se negó a acceder por su propia seguridad. "Es una zona muy escarpada, con mucha pendiente. El propio empresario se negaba a entrar a trabajar en esa zona ni mandaba a su familia allí", explica Javier Valera, secretario de Organización de CGT en Jaén.

"Yo le dije: jefe, no tengo seguridad aquí para trabajar. Porque no tengo cuerda, no tengo nada", relata Mamadú. En respuesta su jefe le apuñaló cuando él le amenazó con llamar a la Policía. "Viene hacia mí solo, me bloquea y apuñala mi pierna con el cuchillo y tira hacia arriba. Me iba a apuñalar otra vez, pero cogí su mano. Dijo que quería matarme", explica ante las cámaras.

Tras ser apuñalado, su jefe y la mujer de éste le llevaron al centro de salud. De camino al hospital le ofrecieron formalizar su contrato. Mamadú lo grabó todo. En las imágenes se ve cómo le ofrecen unos papeles para que los firme mientras su pierna no deja de sangrar.

Actualmente, su jefe está en libertad con cargos y se le acusa de un delito de lesiones. En su momento declaró que su empleado se había cortado con una rama.