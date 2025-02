Martha Pereira, tras años vendiendo pisos de lujo: "Mi hija se quiere independizar y no puede porque los sueldos no van a juego"

Hoy la vivienda en Madrid se anuncia en redes como una inversión, como algo a lo que sacar beneficio. El resultado es una especie de subasta muy positiva para agentes inmobiliarias como Martha Pereira.

En el vídeo sobre estas líneas, Martha muestra un piso no especialmente grande, de solo dos habitaciones, que ya cuesta dos millones de euros. "Hace 20 años en Claudio Coello estaba en 5.000 euros el metro cuadrado y ahora está en 13.000; no es el tope, seguimos", explica.

Martha reconoce que se beneficia de la situación actual del mercado, si bien es consciente de que su hija, probablemente, sufrirá el consecuente contagio al alza de tanta fiebre inversora en Madrid. "Se quiere independizar y no lo puede hacer porque los sueldos no van a juego con lo que vale una casa", admite. Por ello, no ve otra opción "que el Gobierno construya más viviendas para la gente joven".