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Nuevo referente demócrata

De Uganda a gobernar la Gran Manzana: Mamdani, la gran esperanza de la izquierda en EEUU para plantar cara al trumpismo

Tras diez meses de mandato, su popularidad, tanto dentro como fuera de Nueva York, no para de subir, y ya hay quien le señala como posible aspirante a la presidencia de los Estados Unidos.

Supermercados públicos en los que no haya inflación: la propuesta de Mamdani para frenar la subida de los precios de los alimentos

"Yo nací en Uganda". Así se presentaba Zohran Mamdani ante los vecinos de Nueva York en 2025. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y su regreso a la Casa Blanca, el entonces legislador demócrata de origen indio, desconocido para el gran público, decidió recorrer los barrios de su ciudad para intentar detectar los motivos por los que su partido no lograba conectar con las clases populares.

En ese momento, detectó que la pérdida de poder adquisitivo era el principal motivo de descontento de los ciudadanos. Los datos muestran que, desde la pandemia, la cesta de la compra subió un 31% en Nueva York, lo cual supuso una enorme pérdida de apoyo para los demócratas tras el mandato de Joe Biden.

Ante esta situación, lanzó su candidatura a la alcaldía prometiendo subir los impuestos a los ricos. De esta forma, pretendía financiar los servicios sociales, la gratuidad del transporte y la creación de una empresa de supermercados pública con la que combatir la inflación. Además, anunció la congelación de los alquileres por ley. Su toma de posesión, en el Metro de Nueva York, fue una auténtica declaración de intenciones. "He sido elegido como socialdemócrata y así voy a gobernar", prometió.

Tras diez meses de mandato, su popularidad, tanto dentro como fuera de Nueva York, no para de subir, y ya hay quien le señala como posible aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. En dos años, podría ser la gran baza de los demócratas para plantar cara al trumpismo.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Conexión Berlín-Nueva York: viaje a la izquierda que gana elecciones' en atresplayer.

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