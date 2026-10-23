De Uganda a gobernar la Gran Manzana: Mamdani, la gran esperanza de la izquierda en EEUU para plantar cara al trumpismo

Tras diez meses de mandato, su popularidad, tanto dentro como fuera de Nueva York, no para de subir, y ya hay quien le señala como posible aspirante a la presidencia de los Estados Unidos.

Zohran Mamdani, un legislador demócrata de origen indio, se presentó como candidato a la alcaldía de Nueva York en 2025 tras la reelección de Donald Trump. Mamdani identificó la pérdida de poder adquisitivo como el principal motivo de descontento ciudadano, con un aumento del 31% en la cesta de la compra desde la pandemia. Propuso subir impuestos a los ricos para financiar servicios sociales, transporte gratuito y una empresa pública de supermercados. También prometió congelar los alquileres. Su toma de posesión en el Metro de Nueva York fue simbólica, y su popularidad ha crecido, posicionándolo como posible candidato presidencial demócrata.

"Yo nací en Uganda". Así se presentaba Zohran Mamdani ante los vecinos de Nueva York en 2025. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y su regreso a la Casa Blanca, el entonces legislador demócrata de origen indio, desconocido para el gran público, decidió recorrer los barrios de su ciudad para intentar detectar los motivos por los que su partido no lograba conectar con las clases populares.

En ese momento, detectó que la pérdida de poder adquisitivo era el principal motivo de descontento de los ciudadanos. Los datos muestran que, desde la pandemia, la cesta de la compra subió un 31% en Nueva York, lo cual supuso una enorme pérdida de apoyo para los demócratas tras el mandato de Joe Biden.

Ante esta situación, lanzó su candidatura a la alcaldía prometiendo subir los impuestos a los ricos. De esta forma, pretendía financiar los servicios sociales, la gratuidad del transporte y la creación de una empresa de supermercados pública con la que combatir la inflación. Además, anunció la congelación de los alquileres por ley. Su toma de posesión, en el Metro de Nueva York, fue una auténtica declaración de intenciones. "He sido elegido como socialdemócrata y así voy a gobernar", prometió.

Tras diez meses de mandato, su popularidad, tanto dentro como fuera de Nueva York, no para de subir, y ya hay quien le señala como posible aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. En dos años, podría ser la gran baza de los demócratas para plantar cara al trumpismo.

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