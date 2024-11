Homer Simpson, 'gurú' del PP y Mazón para eludir responsabilidades: de "yo no he sido" a "estaba así cuando llegué"

En 'Los Simpsons' se encierra la esencia de la vida, tanto que incluso han servido como manual de supervivencia a muchos políticos del PP cuando se tienen que enfrentar a una crisis. Tres consejos de Homer Simpson que desde Génova se suelen seguir a rajatabla.

El primero de ellos es el de "no digas que he sido yo", que han utilizado desde Mariano Rajoy cuando aparecía un nombre igual al suyo en los papeles de Bárcenas, o Esperanza Aguirre cuando aseguraba que "yo destapé la trama Gürtel". También Mazón, que se ha escudado en que durante la emergencia "estaba todo el mundo haciendo su trabajo".

Otra de las reglas de Homer que ha seguido Mazón para huir de sus responsabilidades es la de "buena idea, jefe". Si Feijóo criticaba a la AEMET, Carlos Mazón seguía su camino. Con el 11M o la muerte de militares por el accidente del Yak 42 ocurrió lo mismo, por loca que fuera la teoría de su superior.

"Isabel Díaz Ayuso han convertido la negación absoluta de responsabilidad en marca de fábrica: 'no no, no es la izquierda instrumentalizando la tragedia contra mí'", comenta el periodista de El País, Ángel Munarriz.

Para eludir responsabilidades, la tercera y última norma de Homer Simpson es decir "estaba así cuando llegué ". Así la usó Ayuso cuando las obras de metro de Madrid dejaron a mucha gente sin su casa, hablando de una actuación que había heredado "15 años más tarde". Esta táctica es la última a la que se ha unido Mazón, culpando a Teresa Ribera de mandarle mensajes "cuando la alerta ya estaba dada".