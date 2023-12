Más derribos en San Fernando de Henares. La Comunidad de Madrid ha comunicado este martes a los vecinos la demolición de dos nuevos edificios situados en la calle Rafael Alberti, números 7 y 9, en los próximos meses, por las afecciones derivadas de las obras de la línea 7B de Metro a su paso por este municipio madrileño. Los vecinos de ambos bloques fueron desalojados el año pasado.

Desde la Plataforma de Afectados por Metro, Alejandro Escribano denuncia que este ha sido el 'modus operandi' del Ejecutivo madrileño en las últimas ocasiones en que ha habido demoliciones.

"La Comunidad de Madrid ha desarrollado obras de consolidación del suelo que no solamente no sirven para nada, sino que han generado daños estructurales en edificios que no los habían tenido en los últimos 15 años hasta el verano de 2022", ha sostenido.

Además, ha criticado la pretensión de apuntalar un edificio situado en la calle Virgen del Templo, número 6, con 60 familias dentro -en la actualidad hay 88 familias desalojadas- debido a que uno de los inmuebles colindantes a zonas de demolición y de consolidación ha quedado "debilitado".

La plataforma pide al Gobierno regional que las obras no se efectúen hasta que no se ofrezca a los vecinos una alternativa habitacional mientras duren los trabajos. Este jueves la entidad ha organizado una reunión de urgencia para analizar la situación y ha convocado una concentración el viernes para apoyar a los vecinos de Virgen de Templo, así como a los de Rafael Alberti, que van a perder sus casas.