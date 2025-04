"No hay pescado para todos porque comemos 10 o 12 especies": la reflexión del pescador Miquel Mir sobre la pesca sostenible

Guerras como la del fletán demuestran que lo que comemos tiene una historia detrás que desconocemos, pero ¿hay alternativas que respeten el medio ambiente?

Miquel Mir, Patrón Mayor de la Cofradía de pescadores de Palamós, que en 2007 tuvieron que enfrentarse a una situación crítica en sus caladeros de gamba roja, afirma que "no hay pescado para todo el mundo porque todos comemos 10 o 12 especies".

"De estas 10 o 12, 5 o 6 son de piscifactoría, porque si le sacas del rape, la merluza, el lenguado, la gente ya no consume nada más", opina el armador, que sostiene que "si comiéramos el resto de especies, habría pescado para todos".

La periodista Mercedes Salas apunta por su parte que si un negocio de piscifactoría "cumple las normas, es tan nutritivo como el pescado de la pesca".

Sin embargo, comenta que "otra cosa es cómo son las producciones acuícolas de distintos países", pues considera que "no todas producen en las mismas condiciones". A pesar de todo, defiende que un modelo más sostenible "es inevitable", porque "si no se protegen los recursos no va a haber pescado".