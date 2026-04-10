Hans Laguna, sobre las privatizaciones de Aznar: "Favoreció lo que se llama el capitalismo de amiguetes"

Se llegaron a privatizar casi 50 empresas, entre ellas Repsol, Endesa, Telefónica o Iberia. Esto se vendió a los españoles como una mejora en la eficiencia en la gestión de esas empresas.

La España de los 90 era muy diferente a la actual. En el mundo todavía no dominaban las pantallas y la gente disfrutaba el momento, de los nuevos aires de libertad. Una libertad en la que, desde el principio, se centra el aspirante José María Aznar.

"La idea de libertad fue una idea central en el 'aznarato'", indica Hans Laguna. Miguel Ángel Cortés afirma que, si Aznar se ha definido como algo, siempre ha sido "como un liberal". "La desnaturalización de la libertad en un país como el nuestro, donde tanto había sido anhelada y por lo que tanto se había luchado, es también otro de los debes que debíamos arrojarle a la derecha española", afirma Antonio Gutiérrez.

Esa insistencia en la libertad le sirvió en su campaña de 1996 y cuando llegó a la Moncloa. "Fue una idea que formaba parte de su batalla cultural contra la izquierda... recoge el neoliberalismo de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan", indica Laguna, "que no sólo se traduce en una serie de políticas económicas, sino también en un nuevo tipo de sujeto".

Aznar asoció la libertad económica a las privatizaciones, algo que ya había soñado con Cortes, uno de sus colaboradores cercanos. El fundador de FAES indica que en nuestro país el sector público era "muy pesado" lo que hacía necesario "aligerarlo, dinamizarlo y darle una estructura".

Cortés señala que la mayor parte de las cosas que se llevaron a cabo durante los ocho años de mandato de Anzar se podían encontrar en los papeles de FAES, en los dos libros que el exlíder popular había publicado o en sus discursos parlamentarios. "Éramos muy conscientes de que lo que hacíamos era para un proyecto... para un proyecto que no se iba a improvisar”, afirma.

El proyecto privatizador de Aznar comenzó a concretarse desde el inicio de su primera legislatura. Se llegaron a privatizar casi 50 empresas, entre ellas Repsol, Endesa, Telefónica o Iberia. "Y este proceso de privatización se vendió a la ciudadanía como una mejora de la eficiencia de la gestión y, a la vez, permitía a los ciudadanos poder invertir en bolsa, en estas empresas, y enriquecerse", cuenta Laguna.

Las privatizaciones de las empresas públicas, como indica Mariano Guindal, "fue, en conjunto, un gran éxito". Pero también tuvo su parte negativa, ya que se convirtieron "en fuente de corrupción".

Algunos amigos del presidente del Gobierno comenzaron a acumular poder económico. Esto hizo que la oposición no dudara en criticar las ventajas de ser amiguete de Aznar. "¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en el poder haces lo que te da la gana y piensas que son las personas que pueden estar", indica Magis Iglesias.

"Vemos con esta política de las privatizaciones una manera de hacer muy propia del neoliberalismo", expone Laguna, “que es propugnar la reducción del Estado, desmantelar las estructuras públicas, pero en realidad hacer esto desde el gobierno para favorecer lo que se llama el capitalismo de amiguetes".

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