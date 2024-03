El 20% de los perceptores de la PAC se llevan el 80% de los fondos, una situación que provocó la creación de una de las empresas que ahora obtiene más ayudas de la Política Agraria Común: DCOOP.

No obstante, no se consideran una gran empresa, sino la suma de pequeños agricultores, como asegura su director general, Rafael Sánchez de Puerta: "Nosotros siempre decimos que DCOOP no es una empresa grande, DCOOP somo muchos chiquititos juntos, somos la suma de 75 mil agricultores".

"Si queríamos defender nuestro producto teníamos que tener un volumen suficiente para poder llegar a los mercados para poder añadirle valor añadido mediante industrialización e internacionalización, apostar por marcas y al final vimos que todo esto necesitamos dimensión. Sin dimensión y sin tamaño era imposible poder crecer y poder defender a nuestros agricultores", explicó Rafael Sánchez de Puerta sobre el motivo de su origen.