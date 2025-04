Buques de guerra para proteger a los pesqueros de la piratería: así es la 'Operación Atalanta' que lidera una fragata española

Después del secuestro del pesquero español 'Estai' por parte de la flota canadiense en la 'guerra del fletán', España no se amedrentó y no sólo no retiró a sus pescadores patrios, sino que envió buques de guerra para protegerlos. "Sirvió para que Canadá supiese que los barcos españoles estaban respaldados por sus autoridades", señala el armador del 'Estai', José Enrique Pereira.

laSexta Columna visita junto al vicealmirante de la Armada Ignacio Villanueva una fragata similar a aquellas. Él es también comandante de la 'Operación Atalanta', donde participan 16 países y España es el que más contribuye. Su misión, proteger, entre otros, los intereses de los barcos pesqueros amenazados en aguas internacionales.

Álvaro Calderón, comandante de la 'Numancia', la más importante de la alianza, explica que es una nave dotada con todo tipo de armamento para la guerra antisubmarina, además de "misiles antiaéreos y de superficie". En este momento, se encuentran desarrollando sistemas contra drones, "la nueva amenaza que nos encontramos en las zonas de operaciones".

Calderón apunta que la principal amenaza que afrontan los pesqueros es la piratería: "Los piratas son personas armadas que, desgraciadamente, muchos de ellos tienen poco que perder. Son muy agresivos", comenta.