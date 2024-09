En 1984 salió a la luz el caso que terminaría por primera vez en nuestra democracia con unos policías sentados en el banquillo, y un joven Javier Valenzuela había ayudado a destaparlo. El periodista recuerda en el vídeo sobre estas líneas cómo fue el primer contacto con la familia de Santiago Corella 'El Nani' y los motivos que llevaron a empezar a investigar "esa misma noche".

'El Nani', acababa de salir por segunda vez de la cárcel por atracar joyerías. En 1983, mientras se echaba la siesta en un piso de la periferia de Madrid, cinco policías se lo llevaron detenido. Un año después, nadie había vuelto a saber de él. "El Nani adoraba a sus hijos y ellos a él, y entonces yo me decía: 'Vamos a ver, si la tesis policial es cierta, que se ha escapado a Francia, a Portugal, a Brasil... ¿por qué no les ha llamado?' Me parecía absolutamente sospechoso", recuerda Valenzuela.

En el artículo que publicó y hoy vuelve a ver para laSexta Columna, Javier informaba de cómo un juez de instrucción estaba investigando a los policías que decían que 'El Nani' "se les había escapado de las manos". Ese juez fue Andrés Martínez Arrieta, que también habla con el programa sobre este caso y la versión de los policías: "Ninguno de los tres coincidieron en el punto donde decían que se había escapado", comenta.

El juez además descubrió que los policías habían falsificado la firma de Santiago Corella, 'El Nani', y un detalle aún más escabroso: al lado del nombre del detenido alguien había escrito la abreviatura R.I.P., que aparecía tachada con tipex. Para Arrieta, aunque esto "no podía evidenciar nada, sí indicaba que había habido un problema que trataban de ocultar".