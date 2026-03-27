¿Es el embargo de EEUU el verdadero responsable de la decadencia económica de Cuba?

El régimen cubano defiende que el bloqueo de Estados Unidos es el responsable de todas las dificultades que sufre Cuba. Pero otros analistas consideran que no solo EEUU es el causante de la ineficacia económica del régimen.

Aunque Estados Unidos no ha vuelto a intentar invadir Cuba, el bloqueo económico es un enemigo por sí mismo. Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial, señala que este bloqueo le ha dado al régimen cubano "un argumento muy importante para justificar su inacción y su inmovilismo".

Defienden que la culpa de todo la tiene EEUU y el embargo, señalando que ellos no pueden hacer nada y que son solo víctimas. "El embargo, de alguna manera, ha reforzado argumentalmente al régimen en vez de debilitarle", añade.

Estos argumentos son los que sostiene la profesora Titular de Marxismo y comunicadora cubana Marxlenin P. Valdés, defensora del castrismo, en su programa de la televisión cubana. Un mensaje que también defiende en una gira por distintas ciudades españolas. Para ella, el principal problema de su país es el ahogamiento al que lo somete EEUU desde hace décadas.

"Estamos hablando del país más poderoso del mundo", afirma, "y estamos hablando de una pequeña isla, de pequeña población, con miles de dificultades que han sido producto fundamentalmente de esa política de asfixia para el pueblo de Cuba".

Sobre que se recurra a ese embargo para justificar el propio fracaso económico de Cuba, Valdés señala que, en muchas ocasiones, el propio gobierno cubano ha sido "crítico y autocrítico públicamente". "Es la gran hipocresía del bloqueo", indica, "por un lado te ato las manos, los pies y te tiro a una piscina y te digo que no te ahogues. A ver qué otro gobierno del mundo podría resistir 67 años de bloqueo".

Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en Cuba, considera que la culpa de que Cuba no funcione "es más de los cubanos y de su gobierno que del bloqueo de Estados Unidos". "Responde en parte a esos bloqueos, pero yo creo que también responde a la propia ineficacia sobre todo económica del régimen que no ha sabido construir un entramado productivo autónomo y que no dependa de la ayuda exterior", añade.

Moreno indica que, en su opinión, el embargo no es la principal razón de la decadencia económica y la crisis humanitaria que vive Cuba. "Creo que el principal culpable de eso es el propio régimen cubano que se ha negado hasta ahora a hacer gestos más allá de muy cosas muy puntuales de apertura económica y facilitar que la situación interna mejore", concluye.

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