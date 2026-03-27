Blas Moreno señala que Fidel Castro "quería una dictadura bajo su mando", pese a que dijo que llevaría la democracia a Cuba

El dictador señalaba, al inicio de la Revolución, que su objetivo que era que el gobierno de transición fuera plural. Pero, cuando llegó a La Habana, se pudo ver que no era lo que realmente quería hacer.

La revolución cubana comenzó en Sierra Maestra. Ché Guevara comandó a un grupo de guerrilleros para luchar contra el dictador Fulgencio Batista. Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', cuenta que cuando Castro y el resto de guerrilleros desembarcaron en Cuba, tan solo sobrevivieron 12 personas tras la respuesta armada de Batista.

Esto resulta llamativo, ya que, como indica, solo tres años después lograron acabar con el régimen. "La clave está en que tanto Fidel como el Ché Guevara entienden enseguida la importancia de apoyarse en la población local", expone Moreno, que, además de darles apoyo y protección, "se empiezan a unir a ellos en la guerrilla".

Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en Cuba, expone que se debe tener en cuenta el hartazgo de la población cubana, que sufría "desigualdades enormes y estaba harta de los pistoleros, de la violencia y la represión". García del Río expone que Castro y Guevara "supieron organizarse muy bien y manejaron la propaganda, un elemento clave en el triunfo de la revolución". "Supieron convertirse en héroes hacia el exterior", añade.

Pero esa revolución no solo fue de Fidel Castro. Muchos cubanos se organizaron, a nivel estudiantil, sindical, haciendo huelgas y manifestaciones por todo el país. Esto, como expone el codirector de 'El Orden Mundial', "van a llevar a que Batista acabe cayendo en esa Nochevieja del 58".

Castro, como señala Moreno, afirmaba en Sierra Maestra que quería llevar la democracia al país, "montar un gobierno de transición, plural, que llevara a Cuba a una democracia". Pero en cuanto llegó a La Habana, "muy pronto se ve que no es eso lo que quiere hacer, que pone en el poder a la gente que a él le interesa, que reprime a la oposición liberal, que reprime incluso a antiguos camaradas suyos de Sierra Maestra que se oponen a esa deriva autoritaria", añade. "Quiere de nuevo una dictadura bajo su mando", concluye.

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