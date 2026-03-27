Marxlenin P. Valdés defiende que en Cuba no hay represión: "No me gusta usar ese término, no pega con la revolución cubana"

Cuba cuenta con 1.200 presos políticos y solo un partido político. A pesar de ello, la politóloga considera que la isla es "una democracia".

Los defensores del castrismo defienden que en Cuba no existe represión. Marxlenin P. Valdés, profesora Titular de Marxismo y comunicadora cubana, expone que le gusta hablar "en términos de represión". "No veo represión en ninguna parte de mi país. Sí veo represión en muchas otras partes del mundo, pero en Cuba no", indica. La politóloga señala que le gusta utilizar ese término ya que "no pega con la revolución cubana".

Según los últimos datos de varias ONGS, en Cuba hay cerca de 1.200 presos políticos, el récord desde que empezó la dictadura. Pero, en su opinión, en Cuba sí que existe una democracia, a pesar de que solo hay un partido político.

"¿Para qué quisiera tener más partidos políticos?", responde Valdés cuando se le plantea la posibilidad de que puedan existir más. La politóloga indica que los líderes de la revolución, en su concepción, querían conseguir que "ese partido tenga la capacidad de aglutinar a todo el pueblo cubano, aun cuando usted no sea militante". "Usted puede encontrar personas particulares que tengan otra opinión. Existen en Cuba y no les pasa nada", añade.

Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', señala que la represión llevo a mucha gente a huir del país al principio de la revolución. "Desde los años 90 en adelante ha habido un éxodo masivo de gente que escapa del país por falta de oportunidades económicas", indica, "es un país en el que no puedes cambiar nada políticamente, si protestas te reprime, no hay esperanza y en el que, además, la economía está tan mal que la única salida es el exilio".

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