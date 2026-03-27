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Lazos diplomáticos

Fernando García del Río: "Gracias al manejo de la propaganda por parte de Castro, se proyectó una imagen idílica de la sociedad cubana"

Fidel Castro se dedicó a extender sus lazos diplomáticos por todo el mundo. El militar cubano se sentía cómodo con el socialismo de Felipe González y, además, tenía buena relación con Juan Carlos I.

Fidel Castro se dedicó a extender sus lazos diplomáticos por todo el mundo. El militar cubano se sentía cómodo con el socialismo de Felipe González y, además, tenía buena relación con Juan Carlos I.

Fidel Castro copió la idea de gobernar Cuba como una dictadura de su gran aliado: la Unión Soviética. Pero cuando esta cayó, obligó a Castro a buscar nuevos aliados fuera del país. Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', señala que "Fidel empieza a extender lazos diplomáticos con todo el mundo. Por ejemplo, viene a visitar a Manuel Fraga, que recordemos, venía de ser un ministro del franquismo".

"Gracias al muy sabio y preciso manejo de la propaganda por parte de Fidel Castro, se proyectó una imagen idílica de lo que era la sociedad cubana, de lo que eran las mejoras sociales, era el ejemplo hermoso del triunfo del socialismo", expone Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en Cuba.

Fidel también se sentía cómodo con el socialismo de Felipe González y, además, también compartía complicidad con Juan Carlos I. Esa cercanía no se extendía a José María Aznar. García del Río recuerda que "en una cumbre Iberoamericana que se celebró en La Habana, Fidel Castro se las arregló para hacer todo tipo de guiños al rey y hacer aparecer una relación de sintonía excelente, mientras Aznar estaba enfadado todo el rato en aquella visita".

El expresidente popular "quedó un poco en ridículo frente al rey y, desde luego, ante Fidel Castro", añade el excorresponsal, "que manejaba el escenario como nadie". "Dejó a Aznar enfurruñado en su posición de anti-revolucionario, de enemigo del rojo, del líder del comunismo mundial", concluye.

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