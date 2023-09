Cuando se cumplen 100 años del inicio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, laSexta Columna analiza esta etapa clave para la historia reciente de España.

Los vínculos entre la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la de Franco empiezan con la guerra de Marruecos. Allí se hacen una foto con más militares, una imagen poco conocida hecha muchos años antes del tiránico relevo.

"Los generales golpistas de 1936 como Sanjurjo y Franco tienen muy buena carrera durante el 'primoriverismo' y parte de su éxito está vinculado a Alfonso XIII, de su éxito en la carrera militar [...] pero también a Primo de Rivera, que entiende que, por diversos motivos, puede ascender a estos hombres que posteriormente serán los cabecillas del golpe de Estado del 36", indica Alejandro Quiroga, historiador y autor de 'Miguel Primo de Rivera. Dictadura, populismo y nación'.

Cuando después dieron el golpe contra la República, todos esos militares llegaron con las lecciones bien aprendidas. "Van a adquirir durante la dictadura de Primo de Rivera una experiencia de gobierno y una experiencia política de primera mano y van a entender los peligros que para ellos supone un régimen democrático. Esa experiencia que adquieren durante la dictadura de Primo de Rivera va a ser fundamental para luego apoyar un Gobierno militar", añade Quiroga.

Por su parte, Xosé M. Núñez Seixas, catedrático de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, destaca que "no se podría entender su mentalidad sin la dictadura de Primo de Rivera". Sostiene que "el propio Franco es consciente de que la dictadura de Primo de Rivera no había podido perdurar en el tiempo, que no había sabido institucionalizarse, o que lo había hecho a destiempo".

En este sentido, el historiador subraya que "también eran conscientes de que los métodos de la dictadura de Primo de Rivera, pensados para la España de los 20, ya no valían para la España de los años 30 y 40".

"Para Franco, Primo de Rivera es un modelo de Estado, va a imitar absolutamente todo, desde los plebiscitos hasta los grandes baños de masas, y después la censura de prensa... La dictadura de Primo fue el primer paso de lo que después será el franquismo", concluye Rosa María Martínez Segarra, doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid.